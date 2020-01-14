Аэропорт Геленджика в 2019г увеличил пассажиропоток на 15%

14.01.20 10:29

© РИА Новости. Георгий Зимарев

14 января. Interfax-Russia.ru - Пассажиропоток аэропорта Геленджика (Краснодарский край) в 2019 году составил 338,786 тыс. человек, что на 15% превышает показатель предшествующего года, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Минувший год стал знаковым для аэропорта Геленджик: помимо рекордных показателей пассажиропотока были открыты новые направления полетов, увеличилась частотность рейсов на традиционных направлениях. Появились новые перевозчики. Впервые в зимнем расписании выполнялись рейсы в Казань", - приводит пресс-служба слова гендиректора ООО "Аэропорт Геленджик" Ивана Таранченко.

В тройку лидеров по объемам перевезенных пассажиров за 2019 год вошли авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Ютэйр", совместно на рейсах в Геленджик они перевезли 255,341 тыс. пассажиров, уточняет компания.

Кроме того, отмечается в сообщении, по итогам 2019 года на 34% выросло количество пассажиров на межрегиональных рейсах. Самым популярным региональным направлением стал Санкт-Петербург. Также в пятерку лидеров вошли Екатеринбург, Сургут, Омск и Казань.

По словам Таранченко, в ближайшие несколько месяцев начнется строительство нового аэровокзального комплекса. "Терминал будет одним из самых современных на юге России", - отметил он.

Аэропорт Геленджика располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты.

ООО "Аэропорт "Геленджик", ранее входившее в "БазЭл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале ООО. Сделка по приобретению актива была закрыта в апреле 2018 года.