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14.01.20 10:35

Пункты приема новогодних елей на переработку нанесли на интерактивную карту

© РИА Новости. Виталий Белоусов
14 января. Interfax-Russia.ru - После праздников жители Подмосковья могут отправить новогодние ели на переработку, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

дать ненужным живым новогодним

"В регионе действует сразу две экологические акции: "Елочный круговорот - 2020", в рамках которой деревья принимают лесопожарные станции, и "Подари своей елке вторую жизнь", организованная областным министерством ЖКХ", - говорится в сообщении.

Всего предусмотрено более 360 площадок для приема древесины. Все пункты нанесены на интерактивную карту, опубликованную на сайт правительства Московской области.

Собранные елки из специализированных пунктов будут напрямую отправлены на вторичную переработку, щепа после измельчения деревьев в специальных дробилках будет использована для компостирования и производства почвогрунтов, применяемых при высадке новых елей.

С 15 января по 15 февраля 2020 года во всех городах Московской области во второй раз пройдет ежегодная экологическая акция "Подари вторую жизнь своей елке".

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