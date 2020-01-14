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14.01.20 10:39

Объем финансирования программы развития Транснефти составит 282,5 млрд рублей

© РИА Новости. Евгений Биятов
14 января. Interfax-Russia.ru - Исполнение программы развития "Транснефти", по предварительным данным, в 2019 году по объему финансирования ожидается в объеме 282,5 млрд руб., что составляет 102% от первоначально утвержденного плана, говорится в сообщении компании.

Программа развития включает реализацию проектов нового строительства, технического перевооружения и реконструкции. За год введено в эксплуатацию 1009 объектов, в том числе 1326 км магистральных трубопроводов (325 км - новое строительство, 1001 км - техническое перевооружение и реконструкция), 94 резервуарных емкости, 18 объектов систем измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов (СИКН), 32 объекта инженерно-технических средств охраны (ИТСО).

В 2019 году в рамках программы капитального ремонта завершены работы по 326 объектам, объем финансирования предварительно составил 11,2 млрд руб.

По программе ликвидации в минувшем году завершены работы по 211 объектам с объемом финансирования 1,7 млрд руб., выполнен демонтаж и ликвидация более 2 тыс. км магистральных трубопроводов и ликвидация 58 резервуаров.

Компания напоминает, что в ноябре вывела трубопроводную систему Восточная Сибирь-Тихий океан (ТС ВСТО) на максимальную мощность. Увеличение мощности велось по двум сегментам: на участке ГНПС Тайшет-НПС Сковородино (ВСТО-1) до 80 млн тонн в год и расширение на участке НПС Сковородино-СМНП Козьмино (ВСТО-2) до 50 млн тонн нефти в год. В третьем квартале 2019 года завершена реализация проекта расширения пропускной способности МН Уса-Ухта и МН Ухта-Ярославль, что обеспечило технологическую возможность приема в систему магистральных нефтепроводов дополнительных объемов нефти Тимано-Печорской нефтегазовой провинции. Также реализован проект по строительству нефтепровода-отвода от ТС ВСТО до Комсомольского НПЗ - обеспечена технологическая возможность поставки на Комсомольский НПЗ до 8 млн тонн нефти в год.

Кроме того, в прошлом году завершен комплекс строительно-монтажных работ в рамках инвестиционного проекта по реконструкции магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти на НПЗ Краснодарского края. Работы велись в рамках исполнения договоров на технологическое присоединение с ООО "Ильский НПЗ" и ООО "Афипский НПЗ". Целью проекта является подключение Ильского и Афипского нефтеперерабатывающих заводов к магистральному нефтепроводу Тихорецк-Новороссийск. Завершение реализации проекта планируется в 2020 году по мере готовности объектов заявителей.

Комплексная реконструкция ЛПДС Володарская и наливных станций Нагорная и Солнечногорская Московского кольцевого нефтепродуктопровода позволила увеличить объемы налива в автоцистерны бензина и дизельного топлива для поставок на АЗС Москвы.

В рамках мероприятий по локализации производства аналогов импортной продукции на территории РФ для магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в 2019 году завершено строительство завода по производству противотурбулентных присадок в особой экономической зоне "Алабуга" Республики Татарстан. Производство рассчитано на годовой выпуск до 3 тыс. тонн противотурбулентных присадок с учетом возможности увеличения мощности до 10 тыс. тонн в год. Мощности завода позволят полностью удовлетворить потребности ПАО "Транснефть" в противотурбулентных присадках. В дальнейшем продукция завода может быть предложена для потребления сторонним российским и иностранным предприятиям.

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