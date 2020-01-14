"Уральские авиалинии" в декабре увеличили перевозку пассажиров на 12%

14.01.20 10:42

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 января. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" в декабре 2019 года увеличила по сравнению с декабрем 2018 года перевозку пассажиров на 12% - до 647,251 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба авиакомпании.

На внутренних направлениях было перевезено 333,075 тыс. человек, на международных - 314,176 тыс. человек.

В декабре "Уральские авиалинии" выполнили 4,824 тыс. рейсов, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По итогам 2019 года "Уральские авиалинии" перевезли 9 млн 616,908 тыс. пассажиров, это на 7% больше по сравнению с 2018 годом.

На внутренних направлениях за минувший год перевезено 4,776 млн человек, на международных - 4 млн 841,22 тыс. человек.

Количество рейсов выросло на 3%, составив 63,865 тыс.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 47 самолетов производства Airbus (двадцать шесть А320, шестнадцать А321 и пять А319). Основной акционер авиакомпании - ее гендиректор Сергей Скуратов.