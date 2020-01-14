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14.01.20 10:42
"Уральские авиалинии" в декабре увеличили перевозку пассажиров на 12%
На внутренних направлениях было перевезено 333,075 тыс. человек, на международных - 314,176 тыс. человек.
В декабре "Уральские авиалинии" выполнили 4,824 тыс. рейсов, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
По итогам 2019 года "Уральские авиалинии" перевезли 9 млн 616,908 тыс. пассажиров, это на 7% больше по сравнению с 2018 годом.
На внутренних направлениях за минувший год перевезено 4,776 млн человек, на международных - 4 млн 841,22 тыс. человек.
Количество рейсов выросло на 3%, составив 63,865 тыс.
"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 47 самолетов производства Airbus (двадцать шесть А320, шестнадцать А321 и пять А319). Основной акционер авиакомпании - ее гендиректор Сергей Скуратов.
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