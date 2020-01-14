Все ветераны войны в Тульской области обеспечены жильем

14.01.20 10:52

© РИА Новости. Игорь Зарембо

14 января. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области расширили меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра труда и социальной защиты Андрея Филиппова.

"С 1 января 2020 года расширена категория получателей помощи. Ее получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы инвалидов и участников войны, постоянно проживающие на территории Тульской области, вне зависимости от факта наличия в собственности жилого помещения, нуждающегося в ремонте", - приводятся в сообщении слова Филиппова.

Всего, по словам министра, помощь в проведении ремонта жилых помещений получили около 1,3 тыс. ветеранов.

Министр отметил, что на сегодняшний день всем ветеранам и вдовам предоставлено благоустроенное жилье. В 2019 году на эти цели было выделено 21,5 млн рублей, новоселье отпраздновали 14 ветеранов.

"Очередность закрыта", - подчеркнул Филиппов.

Социальные услуги на дому получают все нуждающиеся ветераны Великой Отечественной войны - почти 1,4 тыс. человек. В соответствии с региональным законодательством участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также одиноко проживающим в сельской местности труженикам тыла социальные услуги на дому предоставляются бесплатно.

Кроме того, предусмотрена ежегодная выплата на санаторно-курортное лечение в размере 25 тыс. рублей. С 1 сентября 2019 года инвалиды и участники войны пользуются бесплатным проездом по единому месячному льготному проездному билету.

"Ветеранам необходимо уделять самое высокое внимание и заботу. Важно знать нужды каждого и реагировать на их просьбы в приоритетном порядке. И это относится и к главам муниципальных образований, и к руководителям региональных органов власти", - подчеркнул глава региона Алексей Дюмин.

Всего в Тульской области проживает около 13,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Всем им в торжественной обстановке будут вручены медали к 75-летию Великой Победы.