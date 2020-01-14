Стоимость проезда в пригородных поездах Тамбовской области с 1 февраля вырастет на 2,6%

14.01.20 10:55

© РИА Новости. Константин Михальчевский

14 января. Interfax-Russia.ru - Стоимость зонного проезда в пригородных поездах на территории Тамбовской области повысится с 19 рублей до 19,50 рубля за одну десятикилометровую зону, или на 2,6%, сообщает пресс-служба администрации региона.

Такое решение принято областным управлением по регулированию тарифов по результатам рассмотрения расчетных материалов АО "Пригородная пассажирская компания "Черноземье", которое обслуживает население Тамбовской области в пригородном железнодорожном сообщении.

В обсуждении этого вопроса также принимали участие представители управления автомобильных дорог и транспорта и финансового управления области.

"Пересмотр тарифов обусловлен изменением ценообразующих факторов - прежде всего удорожанием платы за аренду подвижного состава, ростом цен на дизельное топливо, электроэнергию. В связи с убыточностью пригородных перевозок сохранилось финансирование из областного бюджета", - говорится в сообщении со ссылкой на профильное управление.

Прогнозируемый объем субсидий из бюджета области на возмещение межтарифной разницы на 2020 год составит 243,1 млн рублей.