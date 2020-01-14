Елена Матвеева назначена новым гендиректором ракетно-космического предприятия АО "НИИМаш"

14.01.20 10:59

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

14 января. Interfax-Russia.ru - Новым генеральным директором ракетно-космического предприятия АО "НИИМаш" (Свердловская область) назначена Елена Матвеева, сообщили в пресс-службе НПО "Энергомаш".

"Решением совета директоров АО "НИИМаш" (входит в интегрированную структуру АО "НПО Энергомаш" госкорпорации "Роскосмос") 14 января 2020 года на должность генерального директора АО "НИИМаш" назначена Елена Владимировна Матвеева", - говорится в сообщении.

АО "НИИМаш" является ведущим предприятием российской ракетно-космической отрасли в области создания и изготовления ракетных двигателей малой тяги для управления полетом космических аппаратов различного назначения. Основной вид деятельности предприятия - создание, производство и испытания ракетных двигателей малой тяги и двигательных установок космических аппаратов на их основе, включающее проведение научно-исследовательских и поисковых экспериментальных работ, проектирование, изготовление опытных образцов, наземную экспериментальную отработку, изготовление, испытания и поставки продукции для лётной эксплуатации, инженерное сопровождение эксплуатации.

Елена Матвеева с 2012 занимала должность главы городского округа Нижняя Салда. С 2004 года работала на "Нижнесалдинском металлургическом заводе". В 1991 году окончила Свердловский институт народного хозяйства по специальности "Экономика и социология труда", в 2015 году получила степень магистра РАНХиГС по специальности "Государственное и муниципальное управление".