Кудрин: СП вместе с правительством готовит инвентаризацию долгостроев

14.01.20 11:06

© РИА Новости. Владимир Астапкович

14 января. Interfax-Russia.ru - Счетная палата готовит вместе с правительством РФ предложения по инвентаризации незавершенного строительства в стране и изменению ситуации в этой сфере, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"До прошлого года объем незавершенного строительства в стране рос. Это омертвление ресурсов. Сейчас с правительством дорабатываем предложения по инвентаризациям и исправлению ситуации. Она уже стала меняться", - сказал Кудрин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

То есть, как отметил Кудрин, "мы стали применять такие меры, когда хотим дойти до решения проблемы, (чтобы) не просто выявить проблему, а дойти до ее решения и не просто наказать виновных".

В качестве примера Кудрин привел также проблему обеспечения жильем детей-сирот.

Он напомнил, что сегодня 170 тысяч детей-сирот, имеющих право на жилье, им не обеспечены.

"Мы сделали предложение, не первый раз обратились в правительство, и с правительством, наконец, выработали предложение для решения этой проблемы в течение нескольких лет", - подчеркнул глава Счетной палаты.