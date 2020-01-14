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14.01.20 11:06
Кудрин: СП вместе с правительством готовит инвентаризацию долгостроев
"До прошлого года объем незавершенного строительства в стране рос. Это омертвление ресурсов. Сейчас с правительством дорабатываем предложения по инвентаризациям и исправлению ситуации. Она уже стала меняться", - сказал Кудрин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
То есть, как отметил Кудрин, "мы стали применять такие меры, когда хотим дойти до решения проблемы, (чтобы) не просто выявить проблему, а дойти до ее решения и не просто наказать виновных".
В качестве примера Кудрин привел также проблему обеспечения жильем детей-сирот.
Он напомнил, что сегодня 170 тысяч детей-сирот, имеющих право на жилье, им не обеспечены.
"Мы сделали предложение, не первый раз обратились в правительство, и с правительством, наконец, выработали предложение для решения этой проблемы в течение нескольких лет", - подчеркнул глава Счетной палаты.
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