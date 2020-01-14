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14.01.20 11:30
Ярославская область в 2019г увеличила объем ввода жилья на 1,2%
По данным Ярославльстата, годом ранее в регионе было построено 767,5 тыс. кв метров. Таким образом, ввод жилья в Ярославской области в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 1,2%.
Более половины общего объема, введенного в прошлом году в регионе жилья, - 395 тыс. кв. метров - индивидуальные дома, еще 382 тыс. кв. метров пришлось на многоквартирное жилье.
В тройке лидеров по объему введенного в Ярославской области в 2019 году жилья - Ярославль, Ярославский район и Переславль-Залесский: 319, 153 и 57 тыс. кв метров, соответственно.
При этом более чем на 40% перевыполнили целевые показатели Некрасовский (193%), Борисоглебский (188%), Пошехонский (175%), Гаврилов-Ямский (146%) и Рыбинский районы (144%) области.
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