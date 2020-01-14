Ярославская область в 2019г увеличила объем ввода жилья на 1,2%

14.01.20 11:30

© РИА Новости. Виталий Белоусов

14 января. Interfax-Russia.ru - Объем ввода жилья в Ярославской области в 2019 году составил 777 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным Ярославльстата, годом ранее в регионе было построено 767,5 тыс. кв метров. Таким образом, ввод жилья в Ярославской области в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 1,2%.

Более половины общего объема, введенного в прошлом году в регионе жилья, - 395 тыс. кв. метров - индивидуальные дома, еще 382 тыс. кв. метров пришлось на многоквартирное жилье.

В тройке лидеров по объему введенного в Ярославской области в 2019 году жилья - Ярославль, Ярославский район и Переславль-Залесский: 319, 153 и 57 тыс. кв метров, соответственно.

При этом более чем на 40% перевыполнили целевые показатели Некрасовский (193%), Борисоглебский (188%), Пошехонский (175%), Гаврилов-Ямский (146%) и Рыбинский районы (144%) области.