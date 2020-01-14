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14.01.20 12:50
Москвичи получили доступ к своим электронным медицинским картам
"Для всех медицинских учреждений, врачей это беспрецедентный шаг", - подчеркнула она.
По словам Раковой, доступ пациентов к электронным медицинским картам позволит, в том числе, повысить дисциплину врачей и бороться с "приписками" - случаями, когда по факту медицинская помощь не оказывалась.
Она пояснила, что доступ к электронной медицинской карте возможен через личный кабинет на mos.ru, где необходимо заполнить заявление, к которому прилагается фотография пациента и развёрнутый скан паспорта с фотографией для идентификации. Также москвичи смогут обратиться с заявлением и в многофункциональный центр госуслуг. Затем заявление будет рассмотрено в течение пяти дней, после чего пациент получит удаленный доступ к медицинской карте при помощи определенного пароля, и ему не нужно будет каждый раз обращаться с заявлением.
Доступ к электронным медицинским картам детей (до 15 лет) будут иметь родители или другие законные представители, которые ввели данные о своих детях в личный кабинет. Данные о ребёнке должны быть подтверждены органами ЗАГС.
Ракова рассказала, что в электронной карте пациенты смогут увидеть протоколы осмотров врачей в поликлинике, начиная с 2017 года, то есть информацию о жалобах пациента, истории заболевания, результатах осмотра, диагнозе, рекомендациях по лечению; результаты лабораторных исследований (анализов), проведенных начиная с 2019 года; заключения радиологических исследований (КТ, МРТ, маммография, флюорография), начиная с 2019 года; результаты других инструментальных исследований (такие как эндоскопия, ЭКГ), проведенных с 2020 года; выписки из стационаров, начиная с 2019 года, которые включают в себя информацию о том, когда пациент был в больнице, какие были проведены исследования, консультации специалистов, какое оказано лечение, и какие были даны рекомендации.
"Москва давно занимается цифровизацией здравоохранения. Проделана огромная работа, которая позволяет уже большинство медицинской информации, документации, которая формируется в поликлинике, иметь в цифровом виде. Более того, мы внедряем единую информационную систему также и в стационарах. В ближайшие несколько лет эта система будет завершена. При этом, не дожидаясь, когда мы полностью приведем в единый цифровой формат все стационары, в 2019 году приняли решение, несмотря на то, что не все стационары работают в одном программном обеспечении, формировать выписной эпикриз, который в едином цифровом виде будет храниться в электронной медицинской карте", - рассказала заместитель мэра.
По ее словам, в настоящее время в электронном виде собран огромный объём информации: 100 млн протоколов осмотра врачей в поликлинике, 45 млн выписанных льготных рецептов, 25 млн результатов анализов, 2,5 млн выписанных эпикризов из стационаров.
"Мы считаем, что этой информации вполне достаточно для того, чтобы открыть единую электронную медицинскую карту пациентам, чтобы люди могли этой информацией пользоваться. Вся информация, которая будет собираться, и все медицинские услуги, которые будут оказаны человеку в будущем, с 2020 года автоматически будут храниться в цифровом виде", - добавила Ракова.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что решение открыть доступ к электронным медицинским картам было принято правительством Москвы и поддержано москвичами. В ходе голосования на "Активном гражданине" за него проголосовали 81% участников опроса.
"Мы оцифровали огромные базы данных, чтобы вы видели все этапы своего лечения. Карта всегда будет под рукой, в том числе, когда идете в частную клинику", - написал Собянин в твиттере во вторник.
Он напомнил, что в Москве создано более 10,1 млн электронных медкарт, то есть новой услугой может воспользоваться абсолютное большинство жителей города.
Благодаря электронной медицинской карте история болезни пациента доступна врачу в режиме реального времени, а на ее заполнение уходит гораздо меньше времени, чем на рукописный аналог. Сэкономленное время врачи могут посвятить пациентам. Кроме того, доступ к электронным картам имеют также и врачи скорой помощи. Во время вызова они могут оперативно увидеть всю историю болезни пациента, хронические заболевания, аллергический статус и другие важные показатели, которые важно знать для оказания экстренной медицинской помощи. Кроме того, электронные карты всегда доступны и их невозможно потерять.
В течение 2020 года в единой электронной медицинской карте будут открыты дополнительные разделы: выданные направления и записи на прием, рецепты, карты вызова скорой помощи, прививочные карты детей, информация об оказанных медицинских услугах и их стоимости, сведения о диспансеризации, заполнение анкет с анамнезом жизни и семейным анамнезом, "дневники здоровья".
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