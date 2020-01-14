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14.01.20 12:34

График движения пассажирских поездов в направлении Сочи изменен из-за ремонта путей

© РИА Новости. Александр Гальперин
14 января. Interfax-Russia.ru - Пассажирские поезда в сочинском направлении со вторника начинают курсировать по измененному графику в связи с проведением капитального ремонта участка ж/д пути в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД").

Капитальный ремонт в Лысогорском тоннеле на участке Чинары - Чилипси в Краснодарском крае планируется провести за три с половиной месяца, до начала периода летних пассажирских перевозок. На это время, до 27 апреля 2020 года, будет приостановлено движение пассажирских поездов дальнего следования на участке Краснодар - Горячий Ключ - Туапсе и пригородных поездов на участке Горячий Ключ - Туапсе. Поезда дальнего следования в сторону Черноморского побережья пойдут по другим участкам СКЖД.

Количество пассажирских поездов в сообщении между Ростовом-на-Дону и Адлером останется практически неизменным.

Для сохранения ежедневного сообщения Краснодара с Адлером и участком Краснодар - Староминская - Ростов-на-Дону назначены поезда N664/663 Ростов-на-Дону - Краснодар - Адлер (ежедневно, кроме субботы) и N640/639 Ростов-на-Дону - Краснодар - Кавказская (по субботам, далее от Кавказской вагоны пойдут в составе поезда N80/79 Архангельск - Адлер).

Для обеспечения транспортной доступности курортной зоны назначается поезд N693/694 Новороссийск - Краснодар - Кавказская. При поездке на нем пассажиры на станции Кавказская смогут сделать пересадку на поезда, следующие на Черноморское побережье.

Кроме того, на время ремонтных работ между Краснодаром и Сочи запускается мультимодальное сообщение. Между Краснодаром и Туапсе перевозка пассажиров будет осуществляться автобусами, далее - "Ласточками" N801/802 Туапсе - Адлер и N815/816 Туапсе - Роза Хутор.

В пресс-релизе отмечается, что у ряда поездов сократятся маршруты. В частности, поезда N801/802 Краснодар - Адлер и N815/816 Краснодар - Роза Хутор будут ходить по маршрутам Туапсе - Адлер и Туапсе - Роза Хутор. При этом пригородное движение от Туапсе и Сочи до Адлера, Имеретинского курорта и Розы Хутор практически не изменится.

Лысогорский тоннель протяженностью более 3 км построен в 1978 году. После более чем 40-летней эксплуатации он требует капитального ремонта. Износ вызван, прежде всего, электрохимической коррозией, которая обусловлена сложными горно-геологическими условиями расположения тоннеля. Для обеспечения безопасного пропуска поездов с установленной скоростью здесь ежедневно дежурит тоннельная и путевая бригады. В настоящее время скорость движения в тоннеле ограничена до 40 км/ч. Однако в случае невыполнения работ, она продолжит снижаться, вплоть до закрытия движения.

В рамках проведения капитального ремонта планируется выполнить монтаж и подключение новых инженерных сетей, освещения и вентиляционного оборудования, а также укладку новой рельсошпальной решетки. При этом демонтаж железобетонных шпал (их в тоннеле более 6 тыс.) невозможен без закрытия участка.

При проведении капитального ремонта тоннеля будет использована технология укладки пути LVT (Low Vibration Track). Данная разработка позволит снизить вибрацию, обеспечить плавность хода, увеличить скорость поезда и сократить время в пути. Новая технология позволит замедлить процесс образования трещин в сводах тоннеля и обеспечить эксплуатацию сооружения в течение более продолжительного времени.

В зоне обслуживания СКЖД находится 11 субъектов юга России.

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