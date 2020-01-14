Поликлиники Подмосковья должны подготовиться к введению электронных медкарт до 1 февраля

14.01.20 12:49

© РИА Новости. Игорь Зарембо

14 января. Interfax-Russia.ru - Все взрослые поликлиники Подмосковья до 1 февраля должны установить компьютеры для ведения электронных медицинских карт, сообщил первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

"В предыдущие годы мы оснастили все детские поликлиники и женские консультации компьютерами, соответственно, перешли на ведение электронных медицинских карт. В прошлом году мы закупили 13 тыс. компьютеров для того чтобы все взрослые поликлиники оснастить компьютерами. (...) Задача до 1 февраля, чтобы все эти 13 тыс. компьютеров были расставлены", - сказал Габдрахманов на заседании правительства региона во вторник.

Он уточнил, что 4 тыс. компьютеров из 13 тыс. были закуплены для замены старых.

По словам Габдрахманова, процесс перехода на электронные карты должны проконтролировать главврачи учреждений и главы администраций муниципалитетов.