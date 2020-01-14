Чайка рассказал о контроле строительства "Восточного" из космоса

14.01.20 12:53

© РИА Новости. Михаил Климентьев

14 января. Interfax-Russia.ru - Контроль за строительством космодрома "Восточный" теперь осуществляется с космических спутников, сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

"Во исполнение поручений руководства страны совершенствуется надзор в сфере оборонно-промышленного комплекса. Например, по нашей инициативе контроль за строительством объектов космодрома "Восточный" совместно с Роскосмосом теперь обеспечивается со спутников посредством фото- и видеофиксации", - заявил Чайка во вторник, выступая на торжественном собрании по случаю 298-летия образования прокуратуры России.

Путин на совещании с членами правительства в ноябре минувшего года на примере строительства космодрома "Восточный" напомнил о необходимости обеспечить строгое целевое использование средств, добиться абсолютной прозрачности при реализации национальных и других крупных проектов.

"Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов", - сказал глава государства в связи с этим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в тот же день сообщил журналистам, что на строительство Восточного было выделено 91 млрд руб., а похищено 11 млрд руб., из которых удалось вернуть государству только 3,5 млрд руб.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила 17 ноября, что СКР расследует 12 уголовных дел о хищениях при строительстве Восточного, а 42 дела уже направлены в суд.