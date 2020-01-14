Шаманов: Россия не будет советоваться с НАТО о местах базирования "Искандеров"

14.01.20 12:58

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

14 января. Interfax-Russia.ru - Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов предложил НАТО выработать алгоритм взаимодействия с РФ в связи с заявлениями генсека альянса о планах укрепления ПВО и ПРО в ответ на развертывание комплексов "Искандер" с новыми ракетами 9M729.

"Мы готовы с ними сотрудничать, но на их пожелания типа: "Вы оттащите свою ракету за Урал", - мы ответим: "Вы не притаскиваете ваши ракеты нам под нос", - сказал Шаманов во вторник журналистам.

"К диалогу мы готовы, но НАТО, если хочет выйти на рубежи взаимодействия, а не пустопорожней болтовни, должно сформулировать алгоритм, - заявил депутат. - Ведь мы им показывали эту ракету, к которой они имеют претензии, а все их домыслы с фейками не работают".

"У нас абсолютно открытая позиция, и мы ни перед какой НАТО не собираемся отчитываться", - сказал Шаманов.

Ранее председатель Военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич заявил, что новая российская крылатая ракета 9М729 (по классификации НАТО SSC-8) представляет угрозу для безопасности альянса.

"Мы продолжаем реагировать сбалансированным и ответственным образом на развертывание Россией новой ракеты средней дальности, которая привела к концу Договор РСМД, что представляет собой значительный риск для евроатлантической безопасности", - сказал Пич, открывая во вторник в Брюсселе двухдневную сессию Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

Комплекс "Искандер-М" стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск. Оснащен крылатыми и баллистическими ракетами. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

11 февраля 2019 газета "Франкфуртер альгемайне цайтунг" со ссылкой на источник в западных спецслужбах сообщила, что одним из мест базирования российских крылатых ракет 9М729, нарушающих договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), является Шуя.

2 августа 2019 года США вышли из ДРСМД, который был заключен между США и СССР в 1987 году. Он запрещал производство и развертывание ядерных и обычных баллистических ракет наземного базирования, а также крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5000 км. Решение о выходе из договора было принято на фоне обвинений Вашингтоном и союзниками по НАТО в адрес России в несоблюдении ДРСМД в связи с повышенной дальностью ракет 9М729. Россия отвергла эти обвинения.

13 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет укреплять противовоздушную и противоракетную оборону в ответ на развертывание Россией комплексов "Искандер" с ракетами 9M729 (по классификации альянса - SSC-8), "нарушающими положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности". "Когда речь идет о SSC-8, то мы (НАТО, - "ИФ") будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над улучшением боеготовности и сроков оповещения", - сказал Столтенберг немецкому телеканал N-TV.

"Посредством размещения SSC-8 Россия нарушила ДРСМД", - утверждал генсек.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что НАТО хочет ограничиться оборонительными мерами, и не собирается размещать в Европе дополнительное ядерное оружие. По словам генсека, следующая цель альянса - укрепить систему контроля над вооружениями.