Володин назвал недоработкой ГД и кабмина нерешенные задачи предыдущего послания президента

14.01.20 13:01

© РИА Новости. Владимир Федоренко

14 января. Interfax-Russia.ru - Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал добиваться стопроцентного исполнения задач послания президента.

"Мы должны быть самокритичны: не дорабатываем с правительством РФ в вопросе реализации послания, не выполнено на 100 процентов. Мы для себя должны ставить задачу: выполнение послания на все 100 процентов, тогда мы сможем взять и сказать: да, мы сделали все для того, чтобы были решены задачи, которые поставил президент", - сказал Володин во вторник, открывая весеннюю сессию Госдумы.

Он сообщил, что "план законодательного обеспечения и реализация предыдущего послания выполнены только на 81 процент".

"Вот когда мы называем эту цифру, кто-то говорит: ведь она большая, и действительно, большая. Другие говорят, что мы впервые выполняем его на 81 процент, раньше было меньше. Дорогие коллеги, необходимо признать, что в оставшихся 19 процентах нерешенные проблемы людей", - сказал Володин.