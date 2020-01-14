|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.01.20 13:22
Новый поезд Киров - Петербург начал курсировать с 14 января
Ранее поезд на этом маршруте курсировал только в летний период, но "в связи с большой популярностью данного направления, он будет перевозить пассажиров весь год".
Отправление из Кирова запланировано по четным числам в 10:51 мск, прибытие в Петербург на следующий день в 11:12 мск. Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться по нечетным числам в 16:02 мск и прибывать в Киров на следующий день в 14:11 мск. Маршрут проходит через Вологду. Первый рейс из Санкт-Петербурга состоится 15 января.
Согласно данным сайта кировского аэропорта "Победилово", авиакомпания "Победа" выполняет рейсы Санкт-Петербург - Киров три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket