Первый автомобильный мост между РФ и КНР испытали нагрузкой более 300 тонн

14.01.20 13:25

© РИА Новости. Павел Львов

14 января. Interfax-Russia.ru - Российские и китайские специалисты провели приемочные испытания первого автомобильного моста из России в Китай, который построили через реку Амур, связав Благовещенск и Хэйхэ, сообщает региональный Минтранс.

"С российской стороны были задействованы специалисты нормативно-испытательного центра "Мосты", с китайской испытания проводили специалисты харбинского политехнического университета. Максимальная масса испытательной нагрузки, одновременно находящейся на пролетном строении, составила 318 тонн", - говорится в сообщении.

Для испытания использовали 10 трехосных груженых автосамосвалов "КАМАЗ" и Isuzu с полной средней массой каждого автомобиля порядка 27,8 тонны, а также четырехосный автокран марки KATO полной массой 40 тонн. В общей сложности в ходе испытаний было отработано 14 различных вариантов загрузки моста.

"Работа несущих конструкций пролетного строения сооружения под действием автомобильных испытательных нагрузок полностью отвечает расчетно-теоретическим предпосылкам их работы, заложенным в проекте. Мост может быть принят в эксплуатацию под проектными нагрузками без каких-либо ограничений", - приводятся в сообщении слова руководителя филиала компании по развитию и строительству моста "Амур" в Благовещенске Евгений Королькова.

Как сообщалось, протяженность двухполосного моста составляет чуть более километра, по 540 метров с российской и китайской сторон. Большой объем работ пришелся и на подъездные пути. Общая протяженность мостового перехода составляет 20 км, из них 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России. Мост рассчитан на пассажиропоток в 5,5 тыс. человек, на ежедневный проезд 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.

Строительство моста через реку Амур стартовало 18 декабря 2016 года и на всех этапах находилось на контроле Минвостокразвития. В мае 2019 года была завершена стыковка российской и китайской частей моста. Ввод сооружения в эксплуатацию ожидается весной текущего года.