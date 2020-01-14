Зенитчики Поволжья и Урала начали переподготовку на системы С-400 "Триумф"

14.01.20 13:26

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 января. Interfax-Russia.ru - Первые 50 военнослужащих зенитных ракетных полков Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Самарской и Свердловской областях, приступили к переподготовке на системы С-400 "Триумф", сообщает во вторник пресс-служба ЦВО.

"В ходе подготовки на базе учебного центра зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил военнослужащие изучат отличительные особенности новой техники в сравнении с системами С-300. Переподготовка на новую технику завершится тактическим учением с боевой стрельбой на полигоне Капустин Яр в Астраханской области", - говорится в сообщении.

Обучение специалистов, которое проходит в Ленинградской области, продлится до середины марта.

В общей сложности переподготовку пройдут более 300 военнослужащих.

Как сообщалось, четыре комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" поступят в текущем году в воинские части противовоздушной обороны военного округа.

С-400 "Триумф" (разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей") предназначен для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного противодействия.

Он способен поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, а также баллистические на дальности до 60 км, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высоте от нескольких метров до десятков километров.