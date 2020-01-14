Более десятка человек будут судить в Хакасии по делу о хищении денег у детей-сирот

14.01.20 13:33

© РИА Новости. Максим Богодвид

14 января. Interfax-Russia.ru - Следователи в Хакасии завершили расследование уголовного дела в отношении 14 обвиняемых в хищении денежных средств у сирот, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, обвиняемые с мая по сентябрь 2017 года разработали мошенническую схему хищения денежных средств со счетов детей-сирот. В частности, они от имени должностного лица изготавливали поддельные документы на подставного человека о якобы его назначении попечителем несовершеннолетнего и получали разрешение администрации на закрытие денежного счета ребенка-сироты.

"После этого мнимый попечитель в присутствии несовершеннолетнего в банковском учреждении предъявлял поддельные официальные документы на закрытие счета несовершеннолетнего, и обналичивал все деньги, находящиеся на номинальном счете сироты", - поясняют в ведомстве.

При этом обвиняемые практически все денежные средства забирали себе под предлогом затрат за свои услуги, и лишь минимальную сумму передавали несовершеннолетнему.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (пособничество в покушении на совершение мошенничества), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (организация в совершении мошенничества в крупной размере) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов с правом их использования).

Потерпевшими по уголовному делу признаны семь несовершеннолетних, которым был причинен ущерб на общую сумму более 3 млн рублей.

Фигурантами дела стали 12 жителей Хакасии в возрасте от 25 до 48 лет и двоих жителей Красноярского края в возрасте 22 и 48 лет.

Девять из них свою вину в ходе расследования признали полностью, один - частично, четверо свою причастность к совершению указанных преступлений отрицают.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.