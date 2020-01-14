Столичный общественный транспорт в новогодние праздники перевез 82 млн пассажиров

14.01.20 14:14

© РИА Новости. Илья Питалев

14 января. Interfax-Russia.ru - В прошедшие новогодние праздники общественный транспорт в Москве перевез 82 млн пассажиров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В новогодние праздники городской транспорт перевез 82 млн человек. Причем 50 тысяч пассажиров встретили новый год в #мосметро", - написал Собянин во вторник в твиттере.

Он напомнил, что в новогоднюю ночь в подземке транслировалось поздравление президента РФ.

"Четвертый год московский транспорт ходил всю новогоднюю ночь без перерывов и впервые - бесплатно", - добавил мэр Москвы.