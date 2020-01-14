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14.01.20 14:17
Аэропорт Сургута в 2019г увеличил пассажиропоток на 6,2%
При этом рост пассажиропотока на внутренних воздушных линиях (без учета транзитных маршрутов) составил 8,2% - до 1 млн 462 тыс. человек, на международных - 4,8%, до 188,6 тыс. человек.
В сообщении отмечается, что в прошлом году аэропорт впервые в своей истории обслужил более 1,8 млн пассажиров в год.
Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Махачкала и Уфа. Среди международных направлений лидировали Анталья, Камрань и Пхукет.
Лидерами по объему пассажиропотока за отчетный период стали авиакомпании "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (52,9%), "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) (12,9%) и "Победа" (11,2%).
Как сообщалось, в 2019 году в Ханты-Мансийском автономном округе при участии правительства региона и авиакомпании "ЮТэйр" была запущена новая модель авиаперевозок, с "волновым" расписанием. В модель входит три аэропорта-хаба - в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске, где пассажиры из семи муниципальных аэропортов могут пересесть на другие рейсы.
В связи с этим аэропорты-хабы ожидали роста пассажиропотока по итогам 2019 года.
Оператором аэропорта Сургута является ОАО "Аэропорт Сургут", которое также управляет аэропортами Тазовский, Ноябрьск, Мыс Каменный (ЯНАО), Нефтеюганск, Березово, Игрим (ХМАО), Тобольский (Тюменская область) и Талакан (Якутия).
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