Запрет на продажу снюса несовершеннолетним введен в Ульяновской области

14.01.20 14:19

© РИА Новости. Константин Михальчевский

14 января. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области на очередном заседании во вторник приняли закон о запрете продажи на территории региона бестабачной никотиносодержащей продукции - так называемых "снюсов".

"Принятый закон предусматривает запрет продажи снюсов несовершеннолетним. За нарушение запрета предусмотрены штрафы: для физических лиц - до 5 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - до 50 тыс. рублей и для юридических лиц - до 150 тыс. рублей", - сообщается на сайте Заксобрания региона.

В декабре 2019 года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщал на своей странице в фейсбуке, что подписал распоряжение о неотложных мерах по запрету на территории региона оборота снюса и аналогичной никотиносодержащей продукции.

Как сообщалось, 24 декабря 2019 года премьер-министр России РФ Дмитрий Медведев поручил правоохранительным органам и Роспотребнадзору принять меры против незаконного распространения никотиносодержащих смесей.