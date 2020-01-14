Плата за вывоз мусора снижена в Тверской области

14.01.20 14:31

© РИА Новости. Павел Львов

14 января. Interfax-Russia.ru - Плата за вывоз твердых коммунальных отходов в Тверской области снижена с 1 января 2020 года на 3,7 % , до 87 рублей 89 копеек с человека в месяц, сообщил во вторник губернатор Игорь Руденя на заседании правительства Тверской области.

"На основании решения правительства Российской Федерации в Тверской области было принято решение о снижении с 1 января 2020 года платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов. Снижение произошло на 3,7 %. С 1 января 2020 года тариф составил чуть менее 88 рублей. Это один из самых низких тарифов в Центральном федеральном округе", - сказал И.Руденя.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства, с начала перехода Тверской области на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами плата за вывоз мусора для населения снижается уже в третий раз. В регионе с 2019 года введена подушевая система оплаты за ТКО - плата начисляется на число проживающих, а не на квадратный метр жилья.

"Также по инициативе губернатора Игоря Рудени от платы освобождены многодетные семьи Верхневолжья", - добавил собеседник агентства.