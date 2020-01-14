На столичных водоемах организуют 37 мест для крещенских купаний

14.01.20 14:34

© РИА Новости. Константин Чалабов

14 января. Interfax-Russia.ru - Для проведения традиционных крещенских купаний 18-19 января в Москве будет организовано 37 мест на московских водоемах, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы, состоявшемуся во вторник.

"Это меньше, чем в предыдущие годы, что связано с погодными условиями. При этом в этом году ожидается больше участников, чем в прошлом, - свыше 200 тыс. человек. Все места купания оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Для комфортного купания будут организованы обогреваемые раздевалки, туалеты и освещение. Участники купаний будут обеспечены горячим питьем", - говорится в сообщении.

При этом на прилегающих к купелям территориях возможно будет припарковать автомобили.

Для обеспечения безопасности и оказания в случае необходимости медицинской помощи при проведении крещенских купаний будет задействовано порядка 5 тыс. человек и 380 единиц техники, включая 670 спасателей МЧС и волонтеров, 19 спасательных судов на воздушной подушке, 361 единицу автотранспорта и специальной техники, свыше 4 тыс. сотрудников полиции, а также 61 медицинскую бригаду.

Планируется, что крещенские купания пройдут с 18:00 18 января до 18:00 19 января.