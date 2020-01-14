Специалист Госкомрегистра Крыма пытался обманом получить взятку в 300 тыс. рублей

14.01.20 15:03

© РИА Новости. Виталий Тимкив

14 января. Interfax-Russia.ru - Главный специалист райподразделения госкомитета по государственной регистрации и кадастру Крыма стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество, сообщила представитель Главного следственного управления СКР по республике Ольга Постнова журналистам во вторник.

"Главный специалист отдела предложил своему знакомому выступить в качестве посредника и по его поручению получить 300 тысяч рублей от учредителя частного предприятия за оказание госуслуги по регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним на объект незавершенного строительства. При этом специалист не имел реальной возможности осуществить эту услугу", - сказала она.

Сотрудники регионального УФСБ задержали посредника при получении от владельца фирмы части денег.

Специалисту Госкомрегистра предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). В отношении его знакомого возбуждено уголовное дело по факту покушения на посредничество во взяточничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Суд избрал им меру пресечения: специалист отдела находится под подпиской о невыезде, посредник заключен под стражу.