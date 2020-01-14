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14.01.20 15:07

РосРАО и Татарстан будут сотрудничать в сфере переработки промышленных отходов

© РИА Новости. Павел Лисицын
14 января. Interfax-Russia.ru - ФГУП "РосРАО" и правительство Татарстана во вторник заключили соглашение о сотрудничестве в части создания условий по безопасному и эффективному ресайклингу отходов и ликвидации объектов накопленного экологического вреда на территории республики, сообщает пресс-служба учреждения.

"Реализация пилотного проекта подразумевает создание электронной площадки для заключения договоров на обращение с отходами I-II классов, оказание услуг независимо от вида и объема отходов, загрузку производственных мощностей добросовестных операторов по обращению с отходами I-II классов", - говорится в пресс-релизе.

При этом пресс-служба поясняет, что "у предприятий республики появится понимание процессов эффективного ресайклинга отходов, возможность работать по прозрачным и экономически выгодным тарифам и улучшить свой экологический профиль, а также расширить бизнес в сфере создания собственных перерабатывающих мощностей".

"РосРАО", в свою очередь, предоставит предприятиям тестовый доступ в разрабатываемую в настоящее время государственную информационную систему (ГИС) обращения с отходами I-II классов.

"Мы готовы обеспечить предприятия республики в тестовом режиме доступом в новую систему для того, чтобы они смогли активно работать в отрасли рециклинга отходов. Кроме того предприятия получат доступ к электронной площадке и уже сегодня смогут контактировать со сборщиками и переработчиками отходов для минимизации своих рисков вследствие некорректной работы с отходами", - заявил первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП "РосРАО" Максим Корольков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

ФГУП "РосРАО" занимается обращением с радиоактивными отходами в России, сообщается на сайте учреждения. В ноябре 2019 года правительство РФ назначило "РосРАО" федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов в ноябре 2019 года.

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