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14.01.20 15:25

Здание театра кукол в Ростове-на-Дону передали в собственность РПЦ

Фото с сайта правительства Ростовской области
14 января. Interfax-Russia.ru - Ростовский театр кукол, чье здание передано в собственность РПЦ, будет находиться по прежнему адресу, пока для него не найдут другое помещение, сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

"Принято распоряжение Минимущества Ростовской области о передаче из государственной собственности региона в собственность епархии здания Ростовского государственного театра кукол имени В.С.Былкова", - говорится в сообщении.

В соответствии с подписанным соглашением о сотрудничестве и совместном использовании здания, театр будет находиться по прежнему адресу (переулок Университетский, 46), пока для него не будет выбрано другое помещение.

На данный момент министерство культуры Ростовской области продолжает работу по подбору равноценного здания для Театра кукол.

Как сообщали местные СМИ, здание могли передать епархии в связи с тем, что оно построено на фундаменте старой греческой церкви, разобранной в 1960-м году.

Губернатор области Василий Голубев неоднократно заявлял, что выселять театр из здания не будут, пока не найдено для него помещение.

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