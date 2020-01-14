В Москве в 2020 году планируется сдать 65 домов реновации

14.01.20 15:38

© РИА Новости. Виталий Белоусов

14 января. Interfax-Russia.ru - Для переселенцев по программе реновации в этом году планируется построить и ввести в эксплуатацию 65 домов, сообщил во вторник глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Сейчас строятся и проектируются еще 212 новых домов общей площадью более 3 млн кв.м. Такие темпы работ позволят нам уже в этом году сдать в эксплуатацию 65 домов площадью 703 тыс. кв.м более чем на 12 тысяч квартир", - заявил Бочкарев.

Он напомнил, что в прошлом году по программе было введено в эксплуатацию 52 дома, из них под заселение передали 49 новостроек.

Программа реновации жилищного фонда Москвы стартовала в 2017 году. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. Всего в программу включено 5 173 дома.

В адресный перечень программы на данный момент входит 431 "стартовая" площадка с объемом строительства более 6,7 млн кв.м жилья.