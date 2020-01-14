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14.01.20 15:38
В Москве в 2020 году планируется сдать 65 домов реновации
"Сейчас строятся и проектируются еще 212 новых домов общей площадью более 3 млн кв.м. Такие темпы работ позволят нам уже в этом году сдать в эксплуатацию 65 домов площадью 703 тыс. кв.м более чем на 12 тысяч квартир", - заявил Бочкарев.
Он напомнил, что в прошлом году по программе было введено в эксплуатацию 52 дома, из них под заселение передали 49 новостроек.
Программа реновации жилищного фонда Москвы стартовала в 2017 году. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. Всего в программу включено 5 173 дома.
В адресный перечень программы на данный момент входит 431 "стартовая" площадка с объемом строительства более 6,7 млн кв.м жилья.
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