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14.01.20 15:50
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими
"Следователь Цедов сообщил, что меня признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции", - сказал Голунов во вторник "Интерфаксу".
Он отметил, что 20 января он вызван на допрос в СК.
Накануне Голунов сообщил, что Следственный комитет уведомил его о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции.
Согласно уведомлению, которое журналист получил из СК, уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".
Голунов также сообщил, что его обращение в ФСБ о бездействии СК в настоящее время передано для рассмотрения в генеральную прокуратуру.
О возбуждении дела против полицейских ранее сообщил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. "Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, они все уволены из органов министерства внутренних дел. Против всех их возбуждены уголовные дела", - сказал Путин, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Специальный корреспондент базирующегося в Латвии издания Meduza Голунов был задержан 6 июня и позднее обвинен в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено за его непричастностью к преступлению. Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.
Изначально делом Голунова занималась столичная полиция, которая после освобождения журналиста в рамках того же дела о наркотиках, по которому он проходил обвиняемым, начала проверку своих сотрудников, задерживавших его. В июне по решению Генпрокуратуры дело передали в Следственный комитет.
11 декабря Голунов подал в ФСБ заявление о регистрации сообщения о преступлении в связи с подбрасыванием ему наркотических средств и применением насилия сотрудниками отдела полиции по Западному административному округу (ЗАО) Москвы минувшим летом.
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