Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими

14.01.20 15:50

© РИА Новости. Владимир Песня

14 января. Interfax-Russia.ru - Журналист Иван Голунов сообщил, что признан потерпевшим по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции, которые задерживали его минувшим летом.

"Следователь Цедов сообщил, что меня признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции", - сказал Голунов во вторник "Интерфаксу".

Он отметил, что 20 января он вызван на допрос в СК.

Накануне Голунов сообщил, что Следственный комитет уведомил его о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции.

Согласно уведомлению, которое журналист получил из СК, уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

Голунов также сообщил, что его обращение в ФСБ о бездействии СК в настоящее время передано для рассмотрения в генеральную прокуратуру.

О возбуждении дела против полицейских ранее сообщил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. "Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, они все уволены из органов министерства внутренних дел. Против всех их возбуждены уголовные дела", - сказал Путин, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Специальный корреспондент базирующегося в Латвии издания Meduza Голунов был задержан 6 июня и позднее обвинен в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено за его непричастностью к преступлению. Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

Изначально делом Голунова занималась столичная полиция, которая после освобождения журналиста в рамках того же дела о наркотиках, по которому он проходил обвиняемым, начала проверку своих сотрудников, задерживавших его. В июне по решению Генпрокуратуры дело передали в Следственный комитет.

11 декабря Голунов подал в ФСБ заявление о регистрации сообщения о преступлении в связи с подбрасыванием ему наркотических средств и применением насилия сотрудниками отдела полиции по Западному административному округу (ЗАО) Москвы минувшим летом.