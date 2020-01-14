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14.01.20 15:55
Росэнергоатом в 2020 г. планирует провести более 40 ремонтов энергоблоков АЭС
Компания уже разработала и согласовала с АО "Системный оператор ЕЭС" график ремонтов станций на текущий год.
Детали графика концерн не раскрывает.
Всего в течение 2019 года "Росэнергоатом" выполнил 37 ремонтов на 32 энергоблоках российских АЭС. Оптимизация сроков ремонтов в течение 2019 года составила 179,5 суток, в результате дополнительная выработка электроэнергии составила около 2,9 млрд кВт.ч.
Основной вклад в оптимизацию сроков ремонтной кампании 2019 года внесли энергоблоки NN1-2 Курской и N4 Ленинградской АЭС за счет оптимизации объемов работ по управлению ресурсными характеристиками реакторов РБМК по результатам проведения внутриреакторного контроля.
Как сообщалось, выработка российских АЭС по итогам 2019 г. выросла на 2,2%, составив 208,8 млрд кВт.ч.
В состав концерна "Росэнергоатом" входят все 10 АЭС России и одна ПАТЭС, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на десяти действующих атомных станциях в эксплуатации находятся 36 энергоблоков суммарной установленной мощностью 30,25 ГВт. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет порядка 19%.
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