Алтайский край в 2019г увеличил экспорт зерна в 1,7 раза

14.01.20 15:57

© РИА Новости. Павел Лисицын

14 января. Interfax-Russia.ru - Алтайский край в 2019 году увеличил экспорт зерна и продуктов его переработки в 1,7 раза к уровню 2018 года - до 1 млн тонн, сократив поставки через Калининград, сообщили "Интерфаксу" в управлении Россельхознадзора по региону.

В основном регион отправлял за границу пшеницу (390 тыс. тонн) и подсолнечник (158,5 тыс. тонн), поставки которых выросли в 2,7 и 2 раза соответственно.

Также значительный прирост зафиксирован по таким сельхозпродуктам, как мука, соя и чечевица. Так, муки вывезено 59,7 тыс. тонн (рост в 2,6 раза), сои - 22,4 тыс. тонн (рост в 8,3 раза), чечевицы - 36,2 тыс. тонн (рост в 1,9 раза).

При значительном увеличении экспорта зерна и продукции его переработки в Азию, регион вчетверо сократил поставки через Калининград - до 20 тыс. тонн.

Активно шли отправки в Казахстан (рост в 3,7 раза, до 470,5 тыс. тонн) и в Китай (рост в 1,5 раза, до 145,6 тыс. тонн). Поставки нута и чечевицы в Иран обеспечили двукратный рост экспорта в эту страну, до 35 тыс. тонн. Азербайджан в свою очередь обеспечил почти пятикратный рост закупок алтайской агропродукции (до 57,5 тыс. тонн), в основном за счет пшеницы и крупы.

В то же время Киргизия более чем вдвое сократила закупки алтайского зерна и продукции из него, всего туда было отправлено 29,4 тыс. тонн.