|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.01.20 15:57
Алтайский край в 2019г увеличил экспорт зерна в 1,7 раза
В основном регион отправлял за границу пшеницу (390 тыс. тонн) и подсолнечник (158,5 тыс. тонн), поставки которых выросли в 2,7 и 2 раза соответственно.
Также значительный прирост зафиксирован по таким сельхозпродуктам, как мука, соя и чечевица. Так, муки вывезено 59,7 тыс. тонн (рост в 2,6 раза), сои - 22,4 тыс. тонн (рост в 8,3 раза), чечевицы - 36,2 тыс. тонн (рост в 1,9 раза).
При значительном увеличении экспорта зерна и продукции его переработки в Азию, регион вчетверо сократил поставки через Калининград - до 20 тыс. тонн.
Активно шли отправки в Казахстан (рост в 3,7 раза, до 470,5 тыс. тонн) и в Китай (рост в 1,5 раза, до 145,6 тыс. тонн). Поставки нута и чечевицы в Иран обеспечили двукратный рост экспорта в эту страну, до 35 тыс. тонн. Азербайджан в свою очередь обеспечил почти пятикратный рост закупок алтайской агропродукции (до 57,5 тыс. тонн), в основном за счет пшеницы и крупы.
В то же время Киргизия более чем вдвое сократила закупки алтайского зерна и продукции из него, всего туда было отправлено 29,4 тыс. тонн.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket