Объем контрафактного алкоголя в Иркутской области за год сократился вдвое

14.01.20 15:59

© РИА Новости. Виталий Тимкив

14 января. Interfax-Russia.ru - Иркутские полицейские в 2019 году изъяли из незаконного оборота 252 тыс. литров алкогольной продукции, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" во вторник в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

"В сравнении с данными за 2018 год объем контрафактного алкоголя сократился в два раза", - сказал собеседник агентства.

В 2019 году полицейские пресекли деятельность трех организованных групп в составе из 39 человек, которые занимались производством фальсифицированных спиртных напитков, либо поставляли в регион контрафактный алкоголь, в частности, в Иркутск, Братск и Усолье-Сибирское. Расследуются уголовные дела.

При досмотре транспорта на постах ДПС в Тайшетском и Слюдянском районах выявлено 93 факта ввоза в область или транзита в другие регионы нелегального алкоголя.

За минувший год полицейские проверили 7,5 тыс. объектов торговли, в отношении нарушителей составлено 4,3 тыс. административных протоколов. Установлено свыше 300 фактов продажи алкоголя детям, более 600 продавцов либо владельцев торговых точек привлечены к ответственности за реализацию спиртного в ночное время.

По требованию полиции 65 объектов торговли, систематически нарушавших антиалкогольное законодательство, закрылись или изменили вид деятельности. С 12 магазинами были расторгнуты договоры аренды.

По предварительным данным иркутского управления Роспотребнадзора, число случаев отравления жителей региона спиртосодержащей жидкостью сократилось на 30%.

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 10%.