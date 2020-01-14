Пересмотрев историю: Варшава отказалась праздновать свое освобождение от фашистов
  
Прямо в реку: прокуратура уличила иркутский "Водоканал" в загрязнении Ангары
   
Не поддаваться панике: новая волна сообщений о лжеминированиях прокатилась по Дальнему Востоку
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
14.01.20 16:07

Потребительские цены на бензин в РФ начали расти после полугодовой паузы

© РИА Новости. Валерий Мельников
14 января. Interfax-Russia.ru - Потребительские цены на бензин в РФ с 1 по 9 января (из-за праздников получился более длинный отрезок времени, чем обычно) выросли на 0,1%, дизельное топливо подорожало на 0,2%, сообщил Росстат.

В последний раз цены на бензин росли (на 0,1%) в период с 23 по 29 июля.

Цены на дизельное топливо за отчетный период поднялись на 0,2%, в общей сложности они растут уже одиннадцатую неделю подряд. Росту цен на ДТ предшествовали 10 недель стабильности. Текущая динамика может объясняться сезонным спросом, так как в осенний период страна традиционно переходит с летнего сорта на зимний, и спрос на продукт повышается.

За период с предыдущей даты регистрации - 23 декабря 2019 года - цены на бензин выросли на 0,2%, на дизельное топливо - на 0,4%.

За период с 23 декабря рост цен на бензин отмечался в 49 центрах субъектов РФ (кроме автономных округов, входящих в состав областей). Более всего он подорожал в Южно-Сахалинске - на 2,3%.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в шести центрах субъектов РФ, наиболее заметное в Челябинске - на 0,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге с 23 декабря по 9 января цены на бензин выросли на 0,1%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 39,90 до 44,66 рубля, марки АИ-95 - от 41,90 до 49,25 рубля, марки АИ-98 - от 49,60 до 54,83 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,60 до 43,76 рубля, марки АИ-95 - от 44,00 до 47,66 рубля, марки АИ-98 - от 52,40 до 54,86 рубля за литр.

В среднем по России стоимость литра бензина 9 января составила 44,75 руб. (23 декабря - 44,68), в том числе марки АИ-92 - 42,34 руб. (42,24), АИ-95 - 45,79 руб. (45,76), АИ-98 - 51,86 руб. (51,77).

Дизтопливо 9 января стоило в среднем по стране 48,01 руб. (23 декабря - 47,72 руб.).

Производство бензина в России с 1 по 5 января снизилось по сравнению с предыдущим периодом мониторинга на 6,3%, до 771,3 тыс. тонн. Выпуск ДТ сократился на 2,2% - до 1 млн 578,3 тыс. тонн.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.01.20 16:17
Электробусы в Москве впервые вышли на ночной маршрут
.
  14.01.20 15:50
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими
.
  14.01.20 15:38
В Москве в 2020 году планируется сдать 65 домов реновации
.
  14.01.20 14:57
Кудрин: СП будет наращивать взаимодействие с Госдумой и Советом Федерации
.
  14.01.20 14:34
На столичных водоемах организуют 37 мест для крещенских купаний
.
  14.01.20 14:14
Столичный общественный транспорт в новогодние праздники перевез 82 млн пассажиров
.
  14.01.20 12:50
Москвичи получили доступ к своим электронным медицинским картам
.
  14.01.20 12:09
Музеи Московского Кремля в 2019 году посетили более 3 миллионов человек
.
  14.01.20 11:47
Всемирный день The Beatles отметят карнавалом с желтой субмариной на катке ВДНХ
.
  14.01.20 10:17
Инвесторы построят девять промышленных предприятий в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket