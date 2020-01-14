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14.01.20 16:12

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным в колонии

© РИА Новости. Алексей Филиппов
14 января. Interfax-Russia.ru - Проверка проводится по факту конфликта в исправительной колонии N 5 в Мордовии, одним из участников которого стал осужденный бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко.

УФСИН России по Республике Мордовия сообщает во вторник, что конфликт между двумя осужденными, переросший в драку, произошел 9 января "на почве личных неприязненных отношений".

"В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо. Сотрудники учреждения оперативно пресекли противоправные действия в соответствии с требованиями должностных инструкций и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

В пресс-релизе не уточняются личности участников конфликта.

Между тем ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация, что отбывающий наказание в колонии Мордовии Захарченко ударил по лицу одного из заключенных, который обвинил экс-полковника в продаже в колонии мобильных телефонов.

Захарченко получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.

10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 294 УК РФ). Суд также назначил ему штраф в размере 117 млн 990 тыс. рублей.

По приговору бывший полицейский лишен звания полковника и наград. В течение трех лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти. При этом суд оправдал Захарченко по одному из двух вмененных ему эпизодов получения взяток - за ним признано право на реабилитацию.

Мосгорсуд 17 октября смягчил приговор Захарченко, снизив назначенный ему срок лишения свободы с 13 до 12,5 лет.

В ноябре прошлого года со ссылкой на председателя ОНК Мордовии Валерия Крутова сообщалось, что Захарченко прибыл в республику и будет отбывать наказание в ИК-5 в поселке Леплей Зубово-Полянского района республики.

Согласно фабуле уголовного дела, Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту рыбного ресторана La Maree, с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей.

Кроме того, следствием и судом установлено, что в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Эпизод, по которому Захарченко был оправдан, касался якобы полученной им от Дусса вместе с экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным взятки в $800 тыс.

Свою вину Захарченко не признал ни по одному из эпизодов. Бывший полковник, арестованный 10 сентября 2016 года, называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".

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