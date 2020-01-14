Две СЭС мощностью 8,9 МВт планируется ввести в Адыгее в 2020г

14.01.20 16:20

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14 января. Interfax-Russia.ru - Группа компаний "Хевел" в текущем году планирует запустить в эксплуатацию в Адыгее две солнечные электростанции (СЭС) суммарной мощностью 8,9 МВт, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Хевел" завершает строительство солнечной электростанции в Майкопе. Планируется, что Адыгейская СЭС мощностью 4 МВт будет введена в эксплуатацию и начнет отпуск электроэнергии в сеть в марте", - сказал представитель группы.

Кроме того, компания начала строительство СЭС в Шовгеновском районе республики. Предполагается. Что Шовгеновская СЭС мощностью 4,9 МВт будет запущена до конца 2020 года.

Обе станции будут поставлять электроэнергию на розничный рынок, компенсируя сетевые потери в регионе.

Инвестиции в проект не раскрываются.

Как написал на своей странице в Instagram глава республики Мурат Кумпилов, соглашение с "Хевел" о строительстве солнечных электростанций было подписано в 2018 году на инвестиционном форуме в Сочи.

По его словам, успешной реализации проекта благоприятствует климат - в адыгее в среднем наблюдается более 250 солнечных дней в году. "Мы рассчитываем, что комплексная работа по развитию "зелёной" энергетики повлияет на увеличение энергомощностей республики, что будет способствовать развитию экономики и, в свою очередь, реализации новых проектов", - написал он.

"Хевел" является крупнейшей в России энергокомпанией, работающей в сфере солнечной энергетики. ГК "Хевел" была основана в 2009 году как совместное предприятие "Роснано" и "Реновы" Виктора Вексельберга. В конце 2018 года "Роснано" вышла из проекта. В настоящее время "Ренова" владеет 46%, еще 54% принадлежат ООО "Реам менеджмент", единственным владельцем которого является Михаил Сиволдаев.