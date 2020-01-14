Кудрин посоветовал бороться с бедностью субсидиями, а не отменой НДФЛ

14.01.20 16:45

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

14 января. Interfax-Russia.ru - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что отмена Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для бедных не окажет на их состояние существенного влияния, так как целевое субсидирование в данном случае эффективнее налоговых льгот.

"Если говорить об уменьшении налогообложения для очень низких зарплат, то это очень косвенное имеет отношение к бедным, но, конечно, любое снижение налогообложения всегда всеми приветствуется. Но в данном случае, если мы говорим о борьбе с бедностью, я бы сегодня видел более эффективными инструментами, субсидии по признаку доходности на душу в семье, и соответственно выделение по этому признаку соответствующих субсидий", - сказал Кудрин журналистам во вторник.

По его словам, тут, как правило, те люди, которые в первую очередь нуждаются, - они не имеют соответствующих доходов или зарплат, являются зачастую неработающими. "Это дети, это семьи с детьми, это семьи с больными, те, кто по какой-то причине не могут работать. Многодетные семьи - это основная зона, где может быть бедность", - пояснил Кудрин.

"Любое уменьшение налогов может повлиять на доход, но целенаправленная субсидия - она более весомая. Те предложения, которые сейчас предлагаются правительством - более весомые, чем такое освобождение от налогов", - заключил он.

При этом Кудрин отметил, что СП не рассматривала предложения, которые вносились, "поэтому позиции Счетной палаты по этому вопросу не вырабатывалось".

Накануне стало известно, что группа депутатов выступила с инициативой об освобождении от налога на доходы физлиц тех, чьи доходы менее двух МРОТ. Инициатива подготовлена депутатами фракции ЛДПР Игорем Лебедевым Ярославом Ниловым и Борисом Пайкиным. "Мы сегодня направляем законопроект для получения официального отзыва кабмина", - сказал "Интерфаксу" Нилов.

Он сообщил также, что проект закона предлагает изменения в статью 217 Налогового кодекса РФ.

В пояснительной записке к проекту закона приводятся данные Росстата, согласно которым численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек или 12,7% от всего населения, в то время как во втором квартале 2018 года за чертой бедности проживало 12,5% населения, что "говорит о том, что количество бедных в нашей стране растет, а не снижается".

При этом депутаты отмечают, что "Росстат приводит сухие цифры, согласно которым количество людей за чертой бедности снижается или повышается не в результате экономического роста или роста реальных доходов населения, а в результате того, на каком уровне государство установит черту бедности в виде прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11 185 руб.".

"Если эту цифру еще увеличить, то бедных станет больше, а если уменьшить - то меньше, но сами люди, которые стоят за этими цифрами, бедными или малоимущими быть не перестанут без реальных мер поддержки", - считают авторы инициативы.

Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда.

С 1 января 2020 г. размер МРОТ составил 12 130 руб., поэтому граждане, которые получают заработную плату менее 24 260 руб., могут быть освобождены от уплаты НДФЛ в размере 13%, "что будет стимулировать потребление в стране, позволит сократить социальные расходы государства в связи с увеличением реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества, а также значительно уменьшит расходы на администрирование налогов для такой группы лиц", говорится в пояснительной записке.

В ней указывается, что "фактически подобный подход частично предусматривает введение "прогрессивной" шкалы налогообложения по НДФЛ в зависимости от доходов налогоплательщиков".

Говоря о зарубежной практике, они отмечают, что во многих странах НДФЛ имеет нулевую ставку, если доход гражданина составляет менее определенной суммы. Например, в Германии НДФЛ не взимается с граждан, чей годовой доход составляет менее 8820 евро на человека (то есть 17 640 евро для супружеской пары). В пересчете на рубли это составляет 51 450 рублей в месяц.