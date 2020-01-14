Более 16 тыс. мест в сфере допобразования создано за год в Карачаево-Черкесии

14.01.20 17:13

© РИА Новости. Денис Абрамов

14 января. Interfax-Russia.ru - Программы дополнительного образования по шести комплексным направлениям развития детей внедрили в Карачаево-Черкесии в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".

"На территории КЧР в минувшем году в рамках национального проекта в сфере дополнительного образования создано почти 16,7 тыс. мест. В организациях допобразования реализуются программы ряда направлений - технического, естественнонаучного, художественного, социально-педагогического, туристско-краеведческого и физкультурно-спортивного", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в Минобрнауки КЧР.

Она отметила, что в Карачаево-Черкесии уделяется большое внимание развитию сферы дополнительного образования, способствующей личностному и профессиональному самоопределению детей.