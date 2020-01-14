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14.01.20 17:27

Петербургские депутаты предложили штрафовать за продажу "снюса" несовершеннолетним

© РИА Новости. Павел Лисицын
14 января. Interfax-Russia.ru - Фракция "Единая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга внесла на рассмотрение коллег законопроект, вводящий штрафы за продажу никотинсодержащих смесей несовершеннолетним, сообщила пресс-служба палаты во вторник.

"Речь прежде всего идет о так называемых "бестабачных снюсах" - разнообразных смесях, в которых нет табака, запрещенного к продаже несовершеннолетним, но присутствует никотин. Порой в катастрофически высоких дозах, поскольку их рецептуру никто не контролирует. Такие препараты зачастую продаются под видом пастилок и фруктовых конфет практически без ограничений. Фактически, это легальный способ для безответственных торговцев обойти запрет на продажу табачной продукции несовершеннолетним", - отметил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Депутаты предлагают установить административный штраф за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним: для граждан - в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

"Как и в случаях с вейпами и энергетиками, продажа которых несовершеннолетним уже запрещена в нашем городе по инициативе депутатов, у юных петербуржцев просто не хватает жизненного опыта, чтобы вовремя остановиться. Власть и общество обязаны им в этом помочь", - добавил Макаров.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что никотиносодержащие смеси - так называемый "снюс" - больше не поступают в страну из-за рубежа. Отмечается, что среди изъятого "снюса" 90,5% единиц продукции - импортного производства. Роспотребнадзор сообщил, что на территории России производство запрещенных смесей с никотином также закрывается.

Ведомство составило список российских производителей "снюса", указанных на упаковке с товаром, в него вошли 23 юрлица и 24 индивидуальных предпринимателя. Деятельность пяти производств уже приостановлена - это Санкт-Петербург, Московская область, Екатеринбург, Тюмень и Ставрополь, - однако в большинстве случаев производитель, указанный на упаковке со "снюсом", в действительности не существует: по 14 таким адресам производство не найдено, остальные производства пытаются найти. Индивидуальные предприниматели из списка, отмечают в Роспотребнадзоре, заявляют проверяющим, что к производству "снюса" не имеют отношения. Материалы переданы в следственные органы.

Премьер Дмитрий Медведев 24 декабря потребовал прекратить торговлю "снюсом" в России - такое название закрепилось за пищевой продукцией вроде леденцов, карамели и жевательной резинки с добавлением никотина, популярность которой у подростков вызвала опасения властей. По всей России начались проверки, которые проводит Роспотребнадзор совместно с правоохранительными органами.

Несмотря на то, что продажа насвая и сосательного табака (настоящего снюса) в России запрещена по закону, недобросовестные продавцы начали продавать новую продукцию с никотином - аналог снюса. В этих аналогах табак заменен на никотин, а форма похожа на пищевую продукцию. Однако эксперты и юристы пришли к выводу, что продавать такие товары незаконно - по техрегламенту Таможенного союза, пищевая продукция должна иметь сертификат безопасности, а законно получить такой сертификат на "снюс" невозможно, разъясняли в Роспотребнадзоре.

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