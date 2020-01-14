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14.01.20 17:26
Дольщики еще двух домов Urban Group начнут получать ключи в январе
"С 15 января начнется запись на получение ключей для дольщиков домов №11.1 и №11.2 ЖК "Митино О2"", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что выдача ключей для дольщиков ЖК "Митино О2" начнется 21 января в офисе по адресу: г.о. Красногорск, д. Сабурово, ул.Рождественская, д.5.
Всего Фонд защиты прав дольщиков достраивает 63 многоквартирных жилых дома в шести жилых комплексах застройщика банкрота Urban Group. Достройка объектов финансируется из средств федерального бюджета и бюджета Московской области.
С начала 2019 года ключи выданы в пяти домах Urban Group (№6 в ЖК "Митино О2", №7 в ЖК "Опалиха О3" и №7 в ЖК "Видный город", а также №5 и №6 в ЖК "Солнечная система"). Уже восстановлены права более 4 тыс. дольщиков.
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