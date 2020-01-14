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14.01.20 17:28

Минсельхоз подтвердил прогноз экспорта зерна из РФ в текущем сельхозгоду в 45 млн тонн с учетом квоты

© РИА Новости. Павел Лисицын
14 января. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз РФ сохраняет прогноз экспорта зерна в текущем сельхозгоду (с июля 2019 по июнь 2020 года) на уровне 45 млн тонн с учетом квоты на второе полугодие сельхозгода в размере 20 млн тонн.

"В текущем сельхозгоду потенциал экспорта оценивается в размере 45 млн тонн, исходя из урожая 121 млн тонн и прогноза потребления. Экспорт зерна в первой половине сезона составил порядка 25 млн тонн, таким образом, во второй половине сельскохозяйственного года без угрозы для внутреннего рынка может быть вывезено 20 млн тонн, которые предлагается нормативно зафиксировать в виде нетарифной квоты", - сказал советник министра сельского хозяйства РФ Юрий Косован (его слова приводит пресс-служба Минсельхоза).

По его словам, действие квоты позволит избежать нехватки зерна на внутреннем рынке России и ЕАЭС: механизм станет ориентиром для всех участников рынка и одновременно с этим будет играть роль ограничителя, чтобы соблюдались интересы внутренней безопасности страны. "При этом применение такого механизма должно быть максимально понятным и прозрачным для отрасли и не должно создавать искусственных преференций или ограничений для отдельных участников, - сказал он. - Механизм нетарифного квотирования не предполагает привязку ограничений к конкретным экспортерам".

Косован уточнил, что проект постановления правительства о введении нетарифной квоты на экспорт зерна подготовлен "для обеспечения внутренних потребностей страны в зерне". "Такой механизм целесообразно вводить во второй половине сельскохозяйственного года (с 1 января по 30 июня), а с 1 июля по 31 декабря сохранить режим свободного вывоза зерна на экспорт", - добавил он.

Как подчеркнул Косован, зерно имеет высокий экспортный потенциал и традиционно занимает высокую долю в структуре экспорта российского АПК. "Минсельхоз оказывает поддержку участникам рынка и планирует рост поставок зерновых как в рамках федерального проекта, так и в рамках стратегии развития зерновой отрасли до 2035 года, - сказал он. - Вместе с тем обеспечение продовольственной безопасности и поддержка отечественных производителей являются основной задачей Минсельхоза, поэтому важно, чтобы благоприятная внешняя конъюнктура не приводила к дефициту зерна на внутреннем рынке".

Как сообщалось, проект постановления правительства предусматривает введение квоты на экспорт зерна из РФ в объеме 20 млн тонн на срок с 1 января по 30 июня 2020 года. Ограничение поставок не касается стран ЕАЭС.

Согласно проекту, с которым ознакомился "Интерфакс", квота включает пшеницу и меслин (группа 1001 ТН ВЭД ЕАЭС), рожь (группа 1002 ТН ВЭД ЕАЭС), ячмень (группа 1003 ТН ВЭД ЕАЭС), овес (группа 1004 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузу (группа 1005 ТН ВЭД ЕАЭС). В документе подчеркивается, что эти культуры являются "существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации". Квота не распространяется на семена зерновых культур.

Предполагается, что контроль за выборкой нетарифной квоты будет осуществлять Федеральная таможенная служба. Ей же будет поручено в режиме реального времени публиковать на своем сайте информацию о выборке квоты. "В случае, если участник внешнеторговой деятельности задекларировал объем для вывоза зерновых культур больше, чем установлен объем нетарифной квоты, то превышение не может быть больше 5% от установленного объ

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