Суд ликвидировал нижегородский благотворительный фонд, направивший 45 млн рублей на ремонт храма вместо помощи детям

14.01.20 17:34

© РИА Новости. Андрей Старостин

14 января. Interfax-Russia.ru - Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода лишил регистрации благотворительный фонд "Улыбка ребенка" на основании того, что он направлял деньги на неуставные цели, следует из мотивировочной части по гражданскому делу, опубликованной на сайте суда.

"Суд удовлетворил административное исковое заявление Главного управления Минюста России по Нижегородской области о ликвидации и исключении фонда из Единого государственного реестра юрлиц 12 ноября 2019 года, мотивировочная часть (на сайте суда - ИФ) публикуется позднее. Решение еще не вступило в законную силу, обжалуется в областном суде", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе районного суда во вторник.

Из материалов суда следует, что целью БФ "Улыбка ребенка", согласно его уставу, является "содействие семьи и детства, социальная реабилитация и адаптация детей с инвалидностью, детей-сирот и из малообеспеченных семей".

Вместе с тем, в ходе проверки организации Главным управлением Минюста России по Нижегородской области были выявлены грубые систематические нарушения в части несоответствия деятельности ее уставу.

Так, в период проверки фонд заключал ряд договоров добровольных пожертвований на сумму более 45,5 млн рублей "на ремонт храма, оборудование класса, для лекций по духовному развитию и закупку литературы". Суд установил, что деньги передавались для восстановления Спасо-Преображенского Храма и часовни в честь Архангела Михаила.

Однако, заметили в суде, в уставе фонда нет такого "вида деятельности, как восстановление каких-либо объектов".

Представители фонда требования не признали.

Суд счел, что распоряжение фондом деньгами с неуставной целью, "является грубым нарушением деятельности организации, так как порочит сам институт благотворительности, подрывает положительное мнение о данных организациях, нивелирует значимость данного института в целом для общества и государства".

Комментарий представителей благотворительной организации агентству "Интерфакс-Поволжье" получить не удалось.

На сайте организации сообщается, что фонд "Улыбка ребенка" основан 15 ноября 2010 года в Нижнем Новгороде для благотворительной поддержки детских домов, школ-интернатов, детей - инвалидов и малообеспеченных семей. Согласно информации на сайте фонда, после суда он продолжал свою деятельность - организовывал поездку детей на концерт и новогодние елки.

Также на сайте было опубликовано обращение директора Александра Ильина, который сообщал, что готовятся документы на открытие московского представительства и "смена реквизитов никак не повлияет на продолжение дела".