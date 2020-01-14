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14.01.20 17:34
Суд ликвидировал нижегородский благотворительный фонд, направивший 45 млн рублей на ремонт храма вместо помощи детям
"Суд удовлетворил административное исковое заявление Главного управления Минюста России по Нижегородской области о ликвидации и исключении фонда из Единого государственного реестра юрлиц 12 ноября 2019 года, мотивировочная часть (на сайте суда - ИФ) публикуется позднее. Решение еще не вступило в законную силу, обжалуется в областном суде", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе районного суда во вторник.
Из материалов суда следует, что целью БФ "Улыбка ребенка", согласно его уставу, является "содействие семьи и детства, социальная реабилитация и адаптация детей с инвалидностью, детей-сирот и из малообеспеченных семей".
Вместе с тем, в ходе проверки организации Главным управлением Минюста России по Нижегородской области были выявлены грубые систематические нарушения в части несоответствия деятельности ее уставу.
Так, в период проверки фонд заключал ряд договоров добровольных пожертвований на сумму более 45,5 млн рублей "на ремонт храма, оборудование класса, для лекций по духовному развитию и закупку литературы". Суд установил, что деньги передавались для восстановления Спасо-Преображенского Храма и часовни в честь Архангела Михаила.
Однако, заметили в суде, в уставе фонда нет такого "вида деятельности, как восстановление каких-либо объектов".
Представители фонда требования не признали.
Суд счел, что распоряжение фондом деньгами с неуставной целью, "является грубым нарушением деятельности организации, так как порочит сам институт благотворительности, подрывает положительное мнение о данных организациях, нивелирует значимость данного института в целом для общества и государства".
Комментарий представителей благотворительной организации агентству "Интерфакс-Поволжье" получить не удалось.
На сайте организации сообщается, что фонд "Улыбка ребенка" основан 15 ноября 2010 года в Нижнем Новгороде для благотворительной поддержки детских домов, школ-интернатов, детей - инвалидов и малообеспеченных семей. Согласно информации на сайте фонда, после суда он продолжал свою деятельность - организовывал поездку детей на концерт и новогодние елки.
Также на сайте было опубликовано обращение директора Александра Ильина, который сообщал, что готовятся документы на открытие московского представительства и "смена реквизитов никак не повлияет на продолжение дела".
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