Глава Бурятии пообещал 100 тыс. рублей за видео резонансного ДТП, в котором погибла девушка

14.01.20 17:41

© РИА Новости. Марк Агнор

14 января. Interfax-Russia.ru - Глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал награду тому, кто предоставит видеозапись ДТП, в котором под колесами внедорожника погибла 17-летняя девушка.

"По согласованию со следственным комитетом республики дал поручение предусмотреть оплату 100 тыс. рублей всем, кто представит запись с видеорегистратора, на участке дороги от Гремячинска до Турунтаево, на которой будет видно водителей "Туарега" или "Прадо", причастных к данному ДТП", - говорится в сообщении Цеденова в соцсетях.

Он подчеркнул, что полученная информация будет размещена на сайте правительства республики и следственного управления СКР по Бурятии.

Ранее местные СМИ сообщали, что 12 января местный бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Позже он сам пришел в полицию.

По данным местных журналистов, автомобиль якобы принадлежит вице-спикеру парламента Бурятии, главе местного отделения "Единой России" Баиру Жамбалову.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия), его расследование взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.