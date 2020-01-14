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14.01.20 17:41
Глава Бурятии пообещал 100 тыс. рублей за видео резонансного ДТП, в котором погибла девушка
"По согласованию со следственным комитетом республики дал поручение предусмотреть оплату 100 тыс. рублей всем, кто представит запись с видеорегистратора, на участке дороги от Гремячинска до Турунтаево, на которой будет видно водителей "Туарега" или "Прадо", причастных к данному ДТП", - говорится в сообщении Цеденова в соцсетях.
Он подчеркнул, что полученная информация будет размещена на сайте правительства республики и следственного управления СКР по Бурятии.
Ранее местные СМИ сообщали, что 12 января местный бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Позже он сам пришел в полицию.
По данным местных журналистов, автомобиль якобы принадлежит вице-спикеру парламента Бурятии, главе местного отделения "Единой России" Баиру Жамбалову.
По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия), его расследование взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
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