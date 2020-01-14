Четыре региона РФ не перешли на новые правила обращения с ТКО

14.01.20 18:03

© РИА Новости. Григорий Сысоев

14 января. Interfax-Russia.ru - На новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) перешел 81 из 85 регион России, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

"В настоящее время 81 регион перешел на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами, три из которых - на части территории (Краснодарский край, Камчатский край, Магаданская область). В реформу не вошли 4 субъекта РФ, два из которых - города федерального значения Москва и Санкт-Петербург воспользовались правом отсрочки", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "наибольшие опасения вызывает ситуация в Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Переход на институт регионального оператора не произведен в данных регионах на всей территории. Вывоз ТКО осуществляется как договорная жилищная услуга".

Отмечается, что со стороны Минприроды "Российского экологического оператора" с регионами проводятся консультации по недопущению в дальнейшем негативных последствий и осуществлению необходимых для работы конкурсных процедур.

В целом, как рассказали в ведомстве, обстановка с вывозом ТКО в первый месяц года оценивается как стабильная.

"Локальные проблемы в ряде территорий возникали по причине недостаточной организации деятельности транспортирования ТКО региональными операторами, смены перевозчика, отсутствия договора на перевозку. В некоторых субъектах РФ несвоевременный вывоз ТКО объяснили издержками "переходного периода", когда региональный оператор закупил новые мусорные контейнеры и технику и производил замену", - добавили в сообщении.