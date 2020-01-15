Путин назвал прямой угрозой демографии низкие доходы населения

15.01.20 12:42

© РИА Новости. Михаил Климентьев

15 января. Interfax-Russia.ru - Низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему. Это низкие доходы значительной части наших граждан, семей", - заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Он отметил, что, по разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами являются семьями с детьми. "Сейчас, когда работает даже не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный", - подчеркнул Путин.

В качестве меры поддержки президент предложил с 1 января текущего года ввести ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет для семей с низкими доходами; на первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.

"Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020, текущего года", - сказал он в своем обращении к Федеральному собранию.

Глава государства пояснил, что, согласно его предложению, выплаты должны будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

По его словам, чтобы получать такую выплату, гражданам будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход. "Обращаю внимание: нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан, чтобы они могли все оформить без очередей и преград или дистанционно через соответствующие государственные порталы", - подчеркнул президент.

Путин заметил, что "выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума - 5,5 тыс. рублей".

В дальнейшем, продолжил он, власти должны будут понять, как работает эта система, и "если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысяч, сделаем следующий шаг и будем выплачивать со следующего года уже полный прожиточный минимум - 11 с лишним тысяч".

Объясняя свою инициативу, Путин заметил, что в настоящее время, после того, как ребенку исполняется три года, выплаты семьям с низкими доходами на детей прекращаются и, значит, семья сразу же может попасть в сложную финансовую ситуацию, а этого нельзя допустить.

"Хорошо понимаю, что пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком. Мы с вами хорошо знаем по своим детям и внукам: ребятишки в этом возрасте, что называется, знакомятся с вирусами, часто болеют. Маме не выйти на работу", - сказал президент.

Президент подчеркнул, что предложенные меры потребуют корректировки федерального бюджета. "Прошу правительство и парламентариев сделать это максимально оперативно. Свою часть нормативной работы должны провести и регионы", - сказал он.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года увеличен срок осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка до достижения возраста трех лет (ранее выплата действовала до полутора лет). Кроме того, с нового года расширен круг получателей этой выплаты за счет повышения нижней планки среднедушевого дохода - с полутора до двух прожиточных минимумов.

С 1 января также увеличено число регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. Софинансирование по этой программе получат 75 российских регионов. Общий объём в 2020 году составит 55,3 млрд рублей, в том числе 45,8 млрд рублей из федерального бюджета и 9,5 млрд рублей из бюджетов субъектов Федерации.

С 2020 года на 1 тыс. рублей увеличена стоимость родового сертификата. Эта сумма, как сообщалось, будет направлена на оплату психологической поддержки женщинам, что будет способствовать снижению числа абортов.

Кроме того, увеличены пособия по беременности и родам и по временной нетрудоспособности. В 2020 году максимальная сумма этого пособия составит 69 961,65 рубля в среднем за месяц (в 2019 году - 65 416,6 рубля).