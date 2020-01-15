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15.01.20 12:35
Путин: судьба России зависит от того, сколько нас будет
"Существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать. Наша историческая обязанность - ответить на этот вызов, не только выбрать из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны", - сказал Путин.
"В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7", - отметил президент.
Он подчеркнул, что судьба России и ее историческая перспектива зависят от того, "сколько нас будет".
"Зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет. Какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны, и какие ценности будут для них опорой в жизни", - пояснил Путин.
Он напомнил, что сегодня в России живут почти 147 млн граждан. "Но мы вступили в сложный, в очень сложный демографический период", - отметил глава государства.
По его словам, с середины 2000-х годов были приняты меры, которые позволили добиться положительных результатов в демографии и в определенный период выйти на естественный прирост населения.
"Но семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает - вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия. Ключевой показатель как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5", - рассказал президент.
Он подчеркнул, что для нашей страны - это мало. "Да, это примерно то же самое, что во многих европейских странах, но для нашей страны - мало", - подчеркнул Путин.
"Для сравнения 1,3 - было в 1943 году во время Великой Отечественной войны, правда, еще хуже было в 90-х. В 1999-м, например, было 1,16 всего - хуже, чем во время Великой Отечественной войны. Семьи с двумя детьми были тогда редкостью, а то и вовсе люди вынужденно откладывали рождение ребенка", - сказал президент.
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