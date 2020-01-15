Путин раскритиковал губернаторов за работу по созданию яслей

15.01.20 12:38

© РИА Новости. Игорь Зарембо

15 января. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин раскритиковал работу губернаторов по обеспечению детей местами в яслях и потребовал принять меры для того, чтобы сократить отставание по открытию новых детских садов.

"Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях, однако за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч таких мест, создано всего 78... Уважаемые главы субъектов Российской Федерации, дорогие мои коллеги, ну нельзя так работать. Ну вы чего?", - сказал президент в среду, выступая с посланием Федеральному Собранию.

Он сообщил, что на сегодняшний день "реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысяч, на остальные до сих пор не получены образовательные лицензии, значит такие ясли не готовы принять детей". "Это значит, что мы создали 77,7 тысяч, да и то, не в полноценном режиме, имея ввиду то, что половина из них не может работать, а к 2021 году нужно создать 177,3", - добавил президент.

Обращаясь к главам регионов, Путин попросил "сделать все, хотя это уже очень сложно, но тем не менее, это нужно сделать, наверстать это пробел".