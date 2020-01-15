|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
15.01.20 12:38
Путин раскритиковал губернаторов за работу по созданию яслей
"Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях, однако за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч таких мест, создано всего 78... Уважаемые главы субъектов Российской Федерации, дорогие мои коллеги, ну нельзя так работать. Ну вы чего?", - сказал президент в среду, выступая с посланием Федеральному Собранию.
Он сообщил, что на сегодняшний день "реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысяч, на остальные до сих пор не получены образовательные лицензии, значит такие ясли не готовы принять детей". "Это значит, что мы создали 77,7 тысяч, да и то, не в полноценном режиме, имея ввиду то, что половина из них не может работать, а к 2021 году нужно создать 177,3", - добавил президент.
Обращаясь к главам регионов, Путин попросил "сделать все, хотя это уже очень сложно, но тем не менее, это нужно сделать, наверстать это пробел".
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket