|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
15.01.20 13:25
Путин предложил увеличить маткапитал до 616 тыс. рублей
"Ее главная цель, смысл - помочь семьям, принимающим решение о рождении второго ребенка. Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Знаю, что часто звучит волнующий для многих людей вопрос: Что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу, и минимум до 31 декабря 2026 года", - сказал Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию.
"Но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить в силу с 1 января 2020 года - уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 тыс. 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка", - добавил он.
При этом президент назвал реализуемые меры поддержки семей с детьми недостаточными с учетом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна.
"Считаю, что в современных условиях и этого мало. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличивать материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться", - отметил Путин.
Он добавил, что семьям, в которых уже есть ребенок, после рождения второго материнский капитал должен предоставляться в новом, увеличенном размере - 616 617 рублей.
Как сообщалось, размер материнского (семейного) капитала с 1 января проиндексирован на 3,8%.
Повышение предусмотрено законом о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. Как заявлял премьер Дмитрий Медведев, для этого повышения в бюджете дополнительно зарезервировано 316 млрд рублей.
В 2019 году размер материнского капитала составлял 453 тыс. 026 рублей.
Между тем, принятый бюджет также предполагает дальнейшие индексации маткапитала: в 2021 г. - до 485 тыс. 282 руб., в 2022 г. - до 504 тыс. 693 руб. (исходя из индекса роста потребительских цен на 3% и 4% соответственно).
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket