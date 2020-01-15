Путин предложил увеличить маткапитал до 616 тыс. рублей

15.01.20 13:25

© РИА Новости. Алексей Никольский

15 января. Interfax-Russia.ru - Программа материнского капитала продлевается, как минимум, до конца 2026 года, причем, уже с 1 января 2020 года он будет выплачиваться не только за вторых или последующих детей в семье, но и за первых, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ее главная цель, смысл - помочь семьям, принимающим решение о рождении второго ребенка. Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Знаю, что часто звучит волнующий для многих людей вопрос: Что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу, и минимум до 31 декабря 2026 года", - сказал Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию.

"Но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить в силу с 1 января 2020 года - уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 тыс. 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка", - добавил он.

При этом президент назвал реализуемые меры поддержки семей с детьми недостаточными с учетом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна.

"Считаю, что в современных условиях и этого мало. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличивать материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться", - отметил Путин.

Он добавил, что семьям, в которых уже есть ребенок, после рождения второго материнский капитал должен предоставляться в новом, увеличенном размере - 616 617 рублей.

Как сообщалось, размер материнского (семейного) капитала с 1 января проиндексирован на 3,8%.

Повышение предусмотрено законом о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. Как заявлял премьер Дмитрий Медведев, для этого повышения в бюджете дополнительно зарезервировано 316 млрд рублей.

В 2019 году размер материнского капитала составлял 453 тыс. 026 рублей.

Между тем, принятый бюджет также предполагает дальнейшие индексации маткапитала: в 2021 г. - до 485 тыс. 282 руб., в 2022 г. - до 504 тыс. 693 руб. (исходя из индекса роста потребительских цен на 3% и 4% соответственно).