Классные руководители в школах получат специальную доплату в 5 тыс. рублей

15.01.20 12:55

© РИА Новости. Кирилл Брага

15 января. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин сообщил о введении с 1 сентября 2020 года дополнительных выплат классным руководителям в размере 5 тысяч рублей.

"Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счёт средств федерального бюджета", - сказал президент, выступая с посланием Федеральному Собранию.

Он отметил, что введение доплат - это обязанность регионов, однако "классный руководитель - это воспитатель, а это все-таки федеральные функции".

Путин при этом уточнил, что действующие выплаты учителям должны быть сохранены.

Глава государства также поручил в ближайшие три года обеспечить младших школьников с 1 по 4 класс во всех субъектах РФ бесплатным качественным горячим питанием вне зависимости от доходов семьи.

"Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс", - сказал Путин в среду в послании Федеральному собранию.

Он заявил, что для этого все школы России должны быть оснащены необходимой инфраструктуры, оборудованными столовыми и буфетами, а также качественными продуктами.

"Это, конечно, потребует времени, но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальных коллег прошу форсировать эту работу, не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием", - сказал президент.

Он пояснил, что эта мера связана с тем, что расходы семей на детей возрастают после того, как они идут в школу. "Забот у семьи прибавляется. На этом этапе ее нужно поддержать", - сказал Путин.

По словам президента, вокруг этой темы велись широкие дискуссии в первую очередь потому, что дети семей с приличными и маленькими доходами будут получать одинаковую поддержку от государства.

"Все должны себя чувствовать в равных условиях. Не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут. Мне кажется, что для нашего общества это чрезвычайно важно", - сказал Путин.

Он отметил, что эта мера будет оправданной.

Президент предложил направить средства на реализацию этих мер из трех источников: федерального, регионального и местного.