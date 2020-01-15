|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
15.01.20 12:55
Классные руководители в школах получат специальную доплату в 5 тыс. рублей
"Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счёт средств федерального бюджета", - сказал президент, выступая с посланием Федеральному Собранию.
Он отметил, что введение доплат - это обязанность регионов, однако "классный руководитель - это воспитатель, а это все-таки федеральные функции".
Путин при этом уточнил, что действующие выплаты учителям должны быть сохранены.
Глава государства также поручил в ближайшие три года обеспечить младших школьников с 1 по 4 класс во всех субъектах РФ бесплатным качественным горячим питанием вне зависимости от доходов семьи.
"Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс", - сказал Путин в среду в послании Федеральному собранию.
Он заявил, что для этого все школы России должны быть оснащены необходимой инфраструктуры, оборудованными столовыми и буфетами, а также качественными продуктами.
"Это, конечно, потребует времени, но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальных коллег прошу форсировать эту работу, не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием", - сказал президент.
Он пояснил, что эта мера связана с тем, что расходы семей на детей возрастают после того, как они идут в школу. "Забот у семьи прибавляется. На этом этапе ее нужно поддержать", - сказал Путин.
По словам президента, вокруг этой темы велись широкие дискуссии в первую очередь потому, что дети семей с приличными и маленькими доходами будут получать одинаковую поддержку от государства.
"Все должны себя чувствовать в равных условиях. Не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут. Мне кажется, что для нашего общества это чрезвычайно важно", - сказал Путин.
Он отметил, что эта мера будет оправданной.
Президент предложил направить средства на реализацию этих мер из трех источников: федерального, регионального и местного.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket