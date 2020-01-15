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15.01.20 12:57
Путин призвал банки активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2%
"На Дальнем Востоке запущена социальная программа для молодых семей - ипотека по ставке 2%. Прошу банки, и не только с госучастием, активнее включаться в ее реализацию", - сказал Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию.
Он добавил, что еще одной важной мерой господдержки стала льготная ипотека по ставке 6% для семей с двумя и более детьми, которую распространили на весь срок кредита.
"В результате число тех, кто воспользовался такой мерой поддержки, возросло почти в десять раз сразу", - подчеркнул Путин.
В декабре премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке. Программа рассчитана на пять лет.
Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст супругов - не старше 35 лет), а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет. Для получателей гектара нет возрастных ограничений. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа. Программа рассчитана до конца 2024 года.
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