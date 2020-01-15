Пересмотрев историю: Варшава отказалась праздновать свое освобождение от фашистов
  
Прямо в реку: прокуратура уличила иркутский "Водоканал" в загрязнении Ангары
   
Не поддаваться панике: новая волна сообщений о лжеминированиях прокатилась по Дальнему Востоку
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
15.01.20 13:01

Путин предложил увеличить число бюджетных и "целевых" мест в вузах

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
15 января. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин заявил, что в России будет ежегодно увеличиваться количество бюджетных мест в высших учебных заведениях.

"В ближайшие годы число выпускников школ будет расти. С учетом этого важно сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования", - сказал Путин в среду, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

"В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем, что чрезвычайно важно, в приоритетном порядке отдавать эти (бюджетные) места именно в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров", - заявил Путин.

При этом он подчеркнул о необходимости не только увеличивать цифры приема абитуриентов, "а серьезно, с участием бизнеса, работодателей заняться развитием университетов и вузов в регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры".

"Предлагаем в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. По специальности "лечебное дело" 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "педиатрия" - 75%", - сказал Путин.

Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов РФ. Регионы, в свою очередь, должны будут предоставить гарантию трудоустройства будущего выпускника.

"Что касается ординатуры: предлагаю по самым дефицитным направлениям установить почти 100%-е целевое обучение. Причем при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, а особенно на селе", - сказал Путин.

По словам президента, целевое обучение нужно предусмотреть также и для федеральных медицинских центров.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  15.01.20 13:44
Путин: российские судьи не должны иметь иностранного гражданства
.
  15.01.20 11:26
КАМАЗ и ГАЗ поставят Москве 300 электробусов за 17,1 млрд руб. в 2020г
.
  15.01.20 10:52
В Москве снесли 17 домов по программе реновации
.
  15.01.20 09:46
В Москве построят еще одну школу-гигант до конца года
.
  15.01.20 09:12
Заммэра пообещал москвичам январские и февральские снегопады
.
  14.01.20 16:17
Электробусы в Москве впервые вышли на ночной маршрут
.
  14.01.20 15:50
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими
.
  14.01.20 15:38
В Москве в 2020 году планируется сдать 65 домов реновации
.
  14.01.20 14:57
Кудрин: СП будет наращивать взаимодействие с Госдумой и Советом Федерации
.
  14.01.20 14:34
На столичных водоемах организуют 37 мест для крещенских купаний


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket