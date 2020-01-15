Путин предложил увеличить число бюджетных и "целевых" мест в вузах

15.01.20 13:01

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

15 января. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин заявил, что в России будет ежегодно увеличиваться количество бюджетных мест в высших учебных заведениях.

"В ближайшие годы число выпускников школ будет расти. С учетом этого важно сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования", - сказал Путин в среду, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

"В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем, что чрезвычайно важно, в приоритетном порядке отдавать эти (бюджетные) места именно в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров", - заявил Путин.

При этом он подчеркнул о необходимости не только увеличивать цифры приема абитуриентов, "а серьезно, с участием бизнеса, работодателей заняться развитием университетов и вузов в регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры".

"Предлагаем в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. По специальности "лечебное дело" 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "педиатрия" - 75%", - сказал Путин.

Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов РФ. Регионы, в свою очередь, должны будут предоставить гарантию трудоустройства будущего выпускника.

"Что касается ординатуры: предлагаю по самым дефицитным направлениям установить почти 100%-е целевое обучение. Причем при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, а особенно на селе", - сказал Путин.

По словам президента, целевое обучение нужно предусмотреть также и для федеральных медицинских центров.